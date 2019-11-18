شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المساحة تبحث تذليل العقبات لصرف تعويضات المرحلة الثالثة لمشروع الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس السيد عبد العظيم، نائب رئيس هيئة المساحة التابعة لوزارة الرى والمهندس نعمان عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا اجتماعا مع أعضاء لجنة تعويضات المرحلة الثالثة لنزع الملكية لإنشاء مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة، وبحث المستجدات والتطورات الجديدة وتذليل كافه العقبات.

وقالت الهيئة إنه تم تنفيذ أعمال الرفع المساحى بالكامل لمسطح ( 13.4 ألف فدان ) بمنطقة الضبعة بمرسى مطروح و توقيعها على خرائط 1/ 2500، وتسليمها لمحافظة مرسى مطروح.

وأضافت الهيئة أنه تم صرف تعويضات المرحلتين الأولى والثانية بنسبة 100%، حيث تشارك الهيئة بشكل فعال وأساسى فى المشروعات القومية الكبرى وفى مقدماتها المشروع القومي للطرق (2030) حيث تقوم الهيئة بالأعمال المساحية من حصر الأملاك المتداخلة لعدة طرق ومحاور وكذلك تقدير قيمة التعويضات العادلة بالإضافة لصرف قيمة هذه التعويضات.

ومن أبرز المشروعات التى تشارك الهيئة فيها الطريق الدائرى الإقليمى بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري بمحافظات القليوبية والشرقية والجيزة والمنوفية وتم صرف تعويضات لعدد كبير من المستحقين حيث يصل اجمالى التعويضات المقرر صرفها حوالي 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع محور روض الفرج ويتم على مرحلتين الأولى من طريق مصر الإسكندرية الصحراوى وحتى جزيرة الوراق وتم صرف تعويضات هذه المرحلة بمبلغ قدره (1.5 مليار جنيه ) بنسبة 100%، أما المرحلة الثانية فستكون من الطريق الدائرى وحتى نهاية المشروع بالخلفاوى شبرا مرورا بجزيرة الوراق وهى نهاية المشروع.

