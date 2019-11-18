شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار متوسطة على سفاجا.. وانتظام حركة الملاحة بالميناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت منطقة سفاجا بالبحر الأحمر، صباح الإثنين، سقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة. ولم تتأثر مظاهر الحياة العامة أو الحركة المرورية على طريق «سفاجا- قنا» أو داخل المدينة، كما لم تتأثر حركة الملاحة البحرية للسفن والعبارات بميناء سفاجا البحري.

كانت هيئة الأرصاد قد حذرت من سقوط أمطار على عدد من مدن البحر الأحمر، وتم رفع درجة الاستعداد بين مختلف الأجهزة في المحافظة.