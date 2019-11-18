شكرا لقرائتكم خبر عن «أنا إفريقي».. أول معسكر للتنشئة الوطنية بمشاركة طلائع 24 دولة بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات أول معسكر إفريقي للتنشئة الوطنية في المدينة الشبابية بالإسكندرية مساء أمس الأحد، تحت شعار «أنا إفريقي» وتستمر حتى 20 نوفمبر الجارى، حيث تنظم المعسكر وزاره الشباب والرياضة ممثله في الإداره المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثله في إدارة إعداد القادة.

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وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، أن المعسكر يقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ويشارك فيه ٢٥٠ من طلائع مصر والجاليات الإفريقية المقيمة داخل مصر بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، يمثلون 24 دولة أفريقية بينها دولة أثيوبيا.

وأوضحت أن المعسكر يهدف إلى التبادل السياسي والتاريخي والحضاري والثقافي لطلائع القارة السمراء، ويتضمن المعسكر تنفيذ ورش عمل تفاعلية حول التعايش السلمي وقبول الآخر ودمج طلائع مصر مع طلائع القارة السمراء المقيمين داخل مصر.

وأشارت إلى أن فعاليات اليوم الأول تضمنت زيارة مستشفى أيادى المستقبل لمرضى السرطان، وتقديم هدايا للمرضى، وزيارة مكتبة الإسكندريه وقلعه قايتباى.

انطلاق معسكر أفريقي للتنشئة الوطنية فى المدينة الشبابية بالإسكندرية تحت شعار «أنا أفريقي»

انطلاق معسكر أفريقي للتنشئة الوطنية فى المدينة الشبابية بالإسكندرية تحت شعار «أنا أفريقي»

انطلاق معسكر أفريقي للتنشئة الوطنية فى المدينة الشبابية بالإسكندرية تحت شعار «أنا أفريقي»

انطلاق معسكر أفريقي للتنشئة الوطنية فى المدينة الشبابية بالإسكندرية تحت شعار «أنا أفريقي»

انطلاق معسكر أفريقي للتنشئة الوطنية فى المدينة الشبابية بالإسكندرية تحت شعار «أنا أفريقي»

انطلاق معسكر أفريقي للتنشئة الوطنية فى المدينة الشبابية بالإسكندرية تحت شعار «أنا أفريقي»

انطلاق معسكر أفريقي للتنشئة الوطنية فى المدينة الشبابية بالإسكندرية تحت شعار «أنا أفريقي»

انطلاق معسكر أفريقي للتنشئة الوطنية فى المدينة الشبابية بالإسكندرية تحت شعار «أنا أفريقي»

انطلاق معسكر أفريقي للتنشئة الوطنية فى المدينة الشبابية بالإسكندرية تحت شعار «أنا أفريقي»

انطلاق معسكر أفريقي للتنشئة الوطنية فى المدينة الشبابية بالإسكندرية تحت شعار «أنا أفريقي»

انطلاق معسكر أفريقي للتنشئة الوطنية فى المدينة الشبابية بالإسكندرية تحت شعار «أنا أفريقي»