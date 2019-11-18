- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن في أول مراحل «ذا فويس إسكندراني»: 600 متسابق يخوضون التجربة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انطلقت أولى مراحل المسابقة الغنائية لاكتشاف المواهب «ذا فويس إسكندرانى» تجارب الأداء، أمس، والتي تتم إتاحتها لجميع الشباب على مستوى الإسكندرية وتنظمها مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية للعام الثانى على التوالى وتستمر حتى ديسمبر المقبل.
وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إن المسابقة الغنائية يتم تنظيمها على غرار برامج اكتشاف المواهب والنجوم المنتشرة حاليا مثل «ذا فويس كيدز» و«ستار أكاديمى» و«أرب ايدول» و«أرب جوت تالنت».
وأضافت «الشريف» في تصريحات لـ«المصرى اليوم» أنه تقدم لمرحلة «تجارب الأداء» شباب وطلائع فرع شباب شرق ما يقرب من ٦٠٠ متسابق في أول أيام انطلاقها وذلك بمركز شباب السيوف في مجالات الغناء الفردى والعزف الفردى والشعر مشيرة إلى أن المسابقة يتم تنظيمها للعام الثانى على التوالى بهدف إطلاق العنان للشباب والفتيات والأطفال وذوى القدرات والهمم لتفجير طاقاتهم الفنية وتجد من يرعاها ويتبناها باعتبار المديرية نطقة الانطلاق الأولى فى مستقبل المشاركين والمشاركات.
وأشارت إلى أن المسابقة تنطلق على مستوى 49 مركزا شبابيا في الإسكندرية، على أن تتم المسابقة على ثلاث مراحل هي: المرحلة الأولي وهى مرحلة الصوت وبس أو تجارب الأداء ومن المقرر إقامتها بمراكز الشباب والمرحلة الثانية وهى مرحله التصفيات قبل النهائى فيما تأتي المرحلة الثالثة والنهائية والتى تجرى بمقر المديرية خلال شهر ديسمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول مراحل «ذا فويس إسكندراني»: 600 متسابق يخوضون التجربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.