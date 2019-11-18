شكرا لقرائتكم خبر عن في أول مراحل «ذا فويس إسكندراني»: 600 متسابق يخوضون التجربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت أولى مراحل المسابقة الغنائية لاكتشاف المواهب «ذا فويس إسكندرانى» تجارب الأداء، أمس، والتي تتم إتاحتها لجميع الشباب على مستوى الإسكندرية وتنظمها مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية للعام الثانى على التوالى وتستمر حتى ديسمبر المقبل.

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وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إن المسابقة الغنائية يتم تنظيمها على غرار برامج اكتشاف المواهب والنجوم المنتشرة حاليا مثل «ذا فويس كيدز» و«ستار أكاديمى» و«أرب ايدول» و«أرب جوت تالنت».

«ذا فويس إسكندراني» لاكتشاف المواهب

وأضافت «الشريف» في تصريحات لـ«المصرى اليوم» أنه تقدم لمرحلة «تجارب الأداء» شباب وطلائع فرع شباب شرق ما يقرب من ٦٠٠ متسابق في أول أيام انطلاقها وذلك بمركز شباب السيوف في مجالات الغناء الفردى والعزف الفردى والشعر مشيرة إلى أن المسابقة يتم تنظيمها للعام الثانى على التوالى بهدف إطلاق العنان للشباب والفتيات والأطفال وذوى القدرات والهمم لتفجير طاقاتهم الفنية وتجد من يرعاها ويتبناها باعتبار المديرية نطقة الانطلاق الأولى فى مستقبل المشاركين والمشاركات.

«ذا فويس إسكندراني» لاكتشاف المواهب

وأشارت إلى أن المسابقة تنطلق على مستوى 49 مركزا شبابيا في الإسكندرية، على أن تتم المسابقة على ثلاث مراحل هي: المرحلة الأولي وهى مرحلة الصوت وبس أو تجارب الأداء ومن المقرر إقامتها بمراكز الشباب والمرحلة الثانية وهى مرحله التصفيات قبل النهائى فيما تأتي المرحلة الثالثة والنهائية والتى تجرى بمقر المديرية خلال شهر ديسمبر المقبل.

«ذا فويس إسكندراني» لاكتشاف المواهب

«ذا فويس إسكندراني» لاكتشاف المواهب

«ذا فويس إسكندراني» لاكتشاف المواهب

«ذا فويس إسكندراني» لاكتشاف المواهب

«ذا فويس إسكندراني» لاكتشاف المواهب