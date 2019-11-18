شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: بروتوكول تعاون بين معهد بحوث البترول وجامعة المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول المصري، بشأن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع كلية العلوم جامعة المنصورة، وذلك بهدف تحقيق التعاون والتكامل بين المعاهد البحثية بالدولة ومؤسسات القطاع الأكاديمي.

قام بتوقيع البروتوكول الدكتور ياسر مصطفى، مدير المعهد، ودكتور عادل جنيدي، عميد الكلية، بحضور الدكتور أسامة العيان، وكيل الكلية للدراسات العليا، والمدير التنفيذي لبرنامج البتروكيماويات بالكلية.

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وأعرب مدير معهد بحوث البترول المصري، عن سعادته بالتعاون مع جامعة المنصورة، مشيراً إلى أن البروتوكول يشمل عدة محاور مختلفة أهمها إجراء التجارب العملية المقررة بالمنهج لطلاب المستويات المختلفة لبرنامج البتروكيماويات، تحت إشراف مشترك من الجامعة والمعهد.

وأشار الدكتور ياسر مصطفى، إلى أن البروتوكول تضمن إجراء التدريب الصيفي الخاص بالمستوي الثالث لبرنامج البتروكيماويات لربط المنهج النظري بالعملي، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية وورش عمل مشتركة بين الطرفين لطلاب المستويات المختلفة ببرنامج البتروكيماويات، لإكتساب الخبرة وزيادة الوعي والمعرفة؛ للمنافسة في سوق العمل، لافتاً إلى أنه سيتم التعاون في الإشراف على رسائل طلاب الدراسات العليا ( دبلوم – ماجيستير – دكتوراه)، وكذلك السماح للطلاب بإجراء بعض التجارب العمليه بمعامل المعهد.

ومن جانبه أعرب الجنيدي، عن تطلعه لرؤية نتائج هذا البروتوكول لاسيما وأنه سيعمل على مشروعات بحثية مشتركة بين الباحثين من جامعة المنصورة ممثلاً في كلية العلوم، وخبراء من المعهد من خلال خطط بحثية متكاملة لخدمة المجتمع المدني، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تنمية الموارد البشرية الفنية المدربة المؤهلة لإستيعاب تكنولوجيا الصناعات البتروكيماوية في الشرق الأوسط.