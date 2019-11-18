شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة ضد «القلاعية والوادي المتصدع» بالإسكندرية 23 نوفمبر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة صباح جارح مدير عام الإدارة العامة للوقاية بمديرية الطب البيطرى في الإسكندرية بدء مأموريات تحصين الماشية والأغنام والماعز ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع 23 نوفمبر الجارى على مستوى المحافظة .

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وأوضحت «جارح» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الإثنين، أن المديرية تستهدف من خلال الحملة 144 الف رأس بواقع 80 ألف رأس ماشية (أبقار وجاموس) و64 ألف رأس أغنام وماعز مشيرة إلى أن العمل يسرى على مستوي جميع الوحدات البيطرية حيث تم تخصيص 6 لجان بسيارات المديرية و6 لجان أخرى بسيارات الأحياء بخلاف مشاركة جميع الوحدات، التي ستقوم بتسليم اللقاحات لطلبات المربين والتجمعات سواء كانت حكومية أو خاصة، مشيرة على أن سعر الجرعتين للماشية 17.25 جنيه وللأغنام 11.25 جنيه بالإضافة إلى قيام اللجان بترقيم وتسجيل الحيوان غير المرقم بتكلفة 7 جنيهات للحيوان الكبير و5.5 جنيه للأغنام والماعز.

وأشارت إلى أن جميع الوحدات البيطرية بالإدارات تشارك مع المديرية للتطعيم فضلا ًعن التوعية في المساجد بخطورة الأمراض لحث المربين واصحاب الماشية بسرعة تحصينها حفاظاً عليها لافتة إلى أن المديرية بالإضافة إلى الوادي المتصدع والحمى القلاعية تنفذ حملات مختلفة على معظم المناطق التابعة للأحياء لتحصين المواشي والطيور ضد امراض الجدري والحمى القلاعية المتعدد والوادي المتصدع الميت والتسمم الدموي وإنفلونزا الطيور.

وفى سياق متصل، قالت إن إجمالي ما تم تحصينه دورياً خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 71 ألف و386 رأس ماشية وطائر حيث تم تحصين 59 ألف و86 رأس ماشية و12 ألف و300 طائر، مشيرة إلى أنه تم تحصين 5924 رأس ماشية (أبقار وجاموس وأغنام) ضد (الحمى القلاعية) و690 رأس ماشية (أبقار وجاموس وأغنام) ضد مرض حمى الوادي المتصدع و5121 رأس أبقار ضد جدري الماشية و5219 رأس ضد مرض جدري الأغنام فضلاً عن تحصين 1150 رأس أبقار ضد «النيمو باك» المستورد و40 ألف و982 راس أغنان وماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة وتحصين 12 ألف و300 طائر (دجاج وبط وأوز وديوك رومى) بلقاح إنفلونزا الطيور خلال الشهر.