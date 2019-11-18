شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تقرر إنشاء فرع للتوثيق في «سيتي ستارز» بمدينة نصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق المستشار محمد عبدالرحيم، وزير العدل، على إنشاء فرع للتوثيق باسم «فرع توثيق سيتى ستارز بمدينة نصر»، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة مقره بمول سيتى ستارز، بمدينة نصر. وللاطلاع على نص القرار:

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