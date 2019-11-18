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استمرار الموجة 14 من الإزالات على أملاك الدولة في الإسماعيلية

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محمد محمود رضوان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، استمرارتنفيذ الموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمختلف قطاعات محافظة الإسماعيلية وتوابعها.

وقاد «عصام» حملة إزالات مكبرة بنطاق مركز ومدينة فايد بمشاركة اللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومتولى حسن، رئيس المركز والمدينة، وبمعاونة ومشاركة الأجهزة والقيادات الأمنية ومديرية الزراعة وجهاز حماية الأراضى وممثلى كل الجهات المعنية.

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أسفرت أعمال الحملة عن إزالة ١٣ حالة من التعديات بالبناء المخالف على الأراضى أملاك الدولة على مساحة إجمالية قدرها ٢٥ فدانا عبارة عن تبوير وزراعات غير مستقرة وإزالة ٤ حالات تعد بالبناء المخالف للقانون على أرض زراعية بمساحة إجمالية قدرها ١١٠٠ متر مربع عبارة عن أسوار غير مكتملة ومعروشة وغير معروشة وعدد من المنازل غير المأهولة بالسكان.

وأشار نائب محافظ الاسماعيلية إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات التنفيذية لانطلاق الموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها وذلك بالتعاون التام والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية.

وأضاف أن التعديات التي تستهدفها الموجة الرابعة عشرة تضم حالات الأراضى التي لم تقدم عنها طلبات تقنين والحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها ورفضها من خلال اللجنة المختصة.

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