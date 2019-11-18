شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري يصدر بيانًا بشأن المتهمين في قضية الواحات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، عبر الصفحة الرسمية له على «فيس بوك»، فيديو يوضح حكم المحكمة العسكرية للجنايات في القضية رقم 160/2018 جنايات عسكرية غرب القاهرة والشهيرة إعلاميا بقضية الواحات البحرية في جلسة 17/11/2019.

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وجاء في الفيديو ملخص للقضية معاقبة المتهم الرئيسي في هذه القضية عبدالرحيم محمد المسماري «ليبى الجنسية» حضوريا بالإعدام شنقاً، وحضوريا بمعاقبة عدد «22» متهمًا بعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد.

وعن جرائم المتهمين فجاءت: «التأسيس والانضمام لتنظيم الفتح الإسلامي والإرهابي بدولة لبيبا، استهداف قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية وإتلاف أسلحتهم ومعداتهم واستحلال القيام بعمليات عدائية ضدهم واستهداف المنشآت العامة والحيوية».

بالإضافة: «قتلوا عمداً عدد (11) من ضباط وأفراد قوة مأمورية وزارة الداخلية لمداهمة أوكار التنظيم الإرهابي بمنطقة الواحات البحرية بتاريخ 20/10/2017، وشرعوا في قتل آخرين من ضباط وأفراد هذه المأمورية، خطفوا واحتجزوا نقيب شرطة مدنية/ محمد علاء محمد عبداللطيف الحايس كرهينة وأخيراً سرقوا بالإكراه أسلحة وذخيرة ومهمات قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكرات العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات البحرية».