رئيس الوزراء يلتقى اليوم وزيرى الصناعة والرى ويشارك بمنتدى الرخاء المصرى الأمريكى

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ومن المنتظر أن يستعرض لقاء رئيس الوزراء بوزير الرى عدد من ملفات القطاع بجانب إستعراض الإستعدادات لاجتماع سد النهضة المقبل المقرر عقده فى القاهره يومى (2-3) ديسمبر المقبل، طبقا لما تم الاتفاق عليه فى اجتماعات واشنطن.
كما يحضر رئيس الوزراء، اليوم أيضا منتدى أعمال مستقبل الرخاء المصرى الأمريكى بمشاركة عدد من الوزراء.
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