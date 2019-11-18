شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى اليوم وزيرى الصناعة والرى ويشارك بمنتدى الرخاء المصرى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الأثنين المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة، لمتابعة ملفات القطاع ، يعقبها لقائه بالدكتور محمد عبد العاطى ، وزير الرى .

ومن المنتظر أن يستعرض لقاء رئيس الوزراء بوزير الرى عدد من ملفات القطاع بجانب إستعراض الإستعدادات لاجتماع سد النهضة المقبل المقرر عقده فى القاهره يومى (2-3) ديسمبر المقبل، طبقا لما تم الاتفاق عليه فى اجتماعات واشنطن.

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كما يحضر رئيس الوزراء، اليوم أيضا منتدى أعمال مستقبل الرخاء المصرى الأمريكى بمشاركة عدد من الوزراء.