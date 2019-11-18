شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات لموقع انترسبت: الإخوان اجتمعوا سرا مع مسؤولين إيرانيين بتركيا 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تسريبات وثائق إيران لموقع انترسبت، عن اجتماع عقد فى عام 2014 بين تنظيم الإخوان الإرهابى ومسؤولين إيرانيين لبحث التعاون بين الجانبين. ووفقا لشبكة سكاى نيوز، فإن الاجتماع السرى بين تنظيم الإخوان ومسؤولين إيرانيين عقد في تركيا، حيث عرضوا على المسؤولين الإيرانيين التعاون في اليمن ضد السعودية. Advertisements

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