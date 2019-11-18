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شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية بين شركتى مصر للطيران للصيانة وإيرباص المصنعة للطائرات والان مع تفاصيل الخبر
من جانبه، أشار المهندس مصطفى علي الدين إمام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة، إلى أن التعاون الفني مع كبرى الشركات المصنعة للطائرات واعتمادها لشركة مصر للطيران للصيانة مركز خدمة معتمد لطائراتها، هو ثمرة جهود طويلة من العاملين بالشركة، ويعكس حجم الشركة في السوق العالمية لصيانة وعمرة الطائرات، وقدرتها على تقديم المستوى الفني اللائق باسم مصر للطيران، والذى يعد مثار إشادة من الشركات العالمية الكبرى.
وأضاف أن هذا التعاون يمنح شركة مصر للطيران للصيانة فرصة أكبر لتعزيز تواجدها القوى فى السوق العالمية، واجتذاب العديد من عملاء ايرباص فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
توقيع اتفاقية بين شركتى مصر للطيران للصيانة وإيرباص المصنعة للطائرات (1)
توقيع اتفاقية بين شركتى مصر للطيران للصيانة وإيرباص المصنعة للطائرات (2)
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