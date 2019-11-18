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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أهالى العياط يشكون إغلاق المزلقان: "مش عارفين نقضى مصالحنا" والان مع تفاصيل الخبر
ورصد الخليج 365، توقف العمل بالمزلقان، وانتشار القمامة بالمكان، وقيام المواطنين بعبور السكة الحديد، دون وجود أى وسائل أمان.
من جانبه، قال أحمد عابدين محامي أحد أهالي مدينة العياط، أن أهالي مدينة العياط يعانون من غلق المزلقان، بسبب عدم قدرتهم على تخطي المزلقان بسيارتهم، وتأخرهم عن العمل وأداء مصالحهم الشخصية، وتعرض المواطنين للخطر، قائلًا "غلق المزلقان قسم البلد نصين، ومش عارفين نقضي مصالحنا".
وطالب عابدين من المسؤولين سرعة الانتهاء من تطوير المزلقان، حفاظًا على أرواح المواطنين وطلاب المدارس، وعدم تعطيل مصالح الأهالي.
توقف العمل بالمزلقان
سيدات يعبرن المزلقان
غلق مزلقان العياط
مزلقان العياط
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