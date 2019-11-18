شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إدارة الامتحانات تعتمد الشهادات الدولية للطلاب نظير 500 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الاثنين، قرار وزارة التربية والتعليم رقم 95 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014، بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة والتى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

وأكد القرار الوزارى، أنه يستبدل بنص البند 3 ، وبنص البند 4 من المادة الثالثة الـواردة بـالقرار الـوزارى رقم 422 النصان التاليان:

ـ نسخة من الكتب على أن تكون مختومة بخـاتم المدرسـة أو الـشركة ، وقائمـة، بأسماء الكتب موضحا بها" اسم الكتاب - اسم الناشر - سنة الطبع - الـصف الدراسـى - الرقم الكودى للكتاب، على أن يتم معادلة المحتوى العلمـى للكتـب المقدمـة مـن طالـب الترخيص بمعرفة المراحل التعليمية، وعلى أن يقدم تقرير فنى شامل معتمـد مـن مـديرى عموم تنمية المواد الدراسية، يتضمن مدى معادلة المحتـوى العلمـى للكتـب محـل الفحـص بمناهج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مدة زمنية أقصاها 5 سنوات .

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ـ توريد مبلغ قدره 3000 ثلاثة آلاف جنيه عن كـل كتـاب يـتم فحـصه بـشيك مقبول الدفع، يسدد لصالح حساب فحص ومراجعة كتب اللغات عند التـرخيص أو التجديـد لمعادلة المنهج .

وذكر القرار فى مادته الثانية، أنه يستبدل بنص البند 12 من المادة الرابعة الواردة بالقرار الـوزارى رقـم 422، النص التالى :

- تعتمد الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة الـشهادات الـصادرة للطـلاب مـن المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" ، وذلك بعد اعتمادهـا مـن الجهـة المانحة، مرفقًا بها التسلسل الدراسى لكل طالب، معتمدا من الإدارة التعليمية، متـى تـم استيفاء الأوراق السابقة، مقابل مبلغ قدره 500 جنيه عن كل شهادة .