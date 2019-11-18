شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يهنئ سلطنة عمان بعيدها الوطنى الـ 49 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنا فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، وللشعب العُمانى الشقيق بمناسبة احتفالاتهم بالعيد الوطنى الـ 49 لبلادهم، الذى يوافق 18 نوفمبر من كل عام.



وأعرب مفتى الجمهورية فى بيانه الذى أصدره اليوم، عن أمله لسلطنة عمان قيادةً وحكومةً وشعبًا أن يديم المولى عز وجل عليها نعمة الأمن والاستقرار والأمان وأن يديم روح المحبة والتآلف بين أبناء شعبها الشقيق، وأن تنعم أمتنا العربية والإسلامية بالأمن والأمان فى كل ربوعها.



وأشاد فضيلة المفتى بعمق العلاقات المصرية - العمانية على مدى التاريخ، حيث تحتل سلطنة عمان، قيادةً وحكومةً وشعبًا، مكانة خاصة فى قلوب ونفوس المصريين ما يؤدى إلى تلاقى الأفكار والمواقف بين الدولتين الشقيقتين تجاه قضايا المنطقة والتحديات التى تواجه العالم العربى والإسلامى.

