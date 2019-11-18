شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يشهد احتفالية مؤسسة مارمرقس لتوثيق التراث والان مع تفاصيل الخبر
ألقى البابا كلمة خلال الاحتفالية عبر فيها عن فخره بإنجازات المؤسسة ودورها الفعال كمؤسسة قبطية عالمية كما تحدث عن القديس مارمرقس الرسول وكرازته التى بدأت من إفريقيا وانتشرت إلى كل العالم، وأثنى قداسته على الكتاب حيث انه يعتبر موسوعة زاخرة عن حياة القديس مارمرقس.
حضر الحفل الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين والأنبا توماس أسقف القوصية ومير والأب الروحى للمؤسسة وعدد من المهتمين من الآباء الكهنة والرهبان وبعض أساتذة الجامعات ورجال الأعمال وألأساتذة أعضاء المؤسسة.
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