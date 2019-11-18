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البابا تواضروس يشهد احتفالية مؤسسة مارمرقس لتوثيق التراث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء أمس احتفالية مؤسسة القديس مارمرقس لتوثيق التراث القبطي  بمناسبة صدور الكتاب الوثائقى "مارمرقس كاروز الديار المصرية"، الذى أصدرته المؤسسة ذاتها ضمن سلسلة إصداراتها.

 

ألقى البابا كلمة خلال الاحتفالية عبر فيها عن فخره بإنجازات المؤسسة ودورها الفعال كمؤسسة قبطية عالمية كما تحدث عن القديس مارمرقس الرسول وكرازته التى بدأت من إفريقيا وانتشرت إلى كل العالم، وأثنى قداسته على الكتاب حيث انه يعتبر موسوعة زاخرة عن حياة القديس مارمرقس.

 

حضر الحفل الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين والأنبا توماس أسقف القوصية ومير والأب الروحى للمؤسسة وعدد من المهتمين من الآباء الكهنة والرهبان وبعض أساتذة الجامعات ورجال الأعمال وألأساتذة أعضاء المؤسسة.

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