الرى تنظم دورة فن التعامل مع الرؤساء والمرؤسين والزملاء ل 27 متدرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري دورة تدريبية فى مجال " فن التعامل مع الرؤساء والمرؤسين والزملاء (مهارات الاتصال الفعال)" لمدة 3 أيام ل 27 متدرب من قطاعات الوزارة المختلفة بمقر القطاع بكفر الشيخ.

وأوضح تقرير للقطاع أن مجمل الأنشطة التى تم تنفيذها خلال الربع الأول من العام المالى الحالى والتى شملت 30 نشاطاً تدريبياً على المستوى المحلي بحضور 703 متدرباً، إلى جانب 4 دورات تدريبية على المستوى الإقليمى ل 79 متدربا، لرفع كفاءات ومهارت كافة المتدربين في العديد من المجالات الهندسية والفنية والمشروعات المائية ليكونوا قادرين على دعم تنفيذ إستراتيجية الموارد المائية، والإسهام فى الإصلاح الإدارى، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونظم قطاع التدريب زيارة ميدانية للمتدربين الأفارقة للتعريف بنظم الرى السطحى فى مصر، شملت قناطر زفتى ومن خلفها الرياح العباسى إلى مأخذ بحر بيلا من بحر شبين مروراً بقناطر الراهبين، ووصولاً إلى أنظمة الرى الحقلية والمساقى الآخذة من الترع الفرعية على بحر النور، وذلك بهدف للتعريف بأساليب إدارة الرى المتبعة داخل مصر والمعتمدة على إعادة استخدام مياه الصرف فى المناطق التى تواجه مشاكل مائية وبما يعظم من كفاءة استخدام وحدة المياه فى ظل محدودية الموارد المائية المتاحة.