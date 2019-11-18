شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: بروتوكول تعاون بين معهد بحوث البترول وجامعة المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصرى، بشأن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع كلية العلوم جامعة المنصورة، وذلك بهدف تحقيق التعاون والتكامل بين المعاهد البحثية بالدولة ومؤسسات القطاع الأكاديمى.

وقال بيان صادر عن وزارة التعليم العالى منذ قليل، إنه قام بتوقيع البروتوكول الدكتور ياسر مصطفى مدير المعهد، والدكتور عادل جنيدى عميد الكلية، بحضور الدكتور أسامة العيان وكيل الكلية للدراسات العليا، والمدير التنفيذى لبرنامج البتروكيماويات بالكلية.

وأعرب الدكتور ياسر مصطفى عن سعادته بالتعاون مع جامعة المنصورة، مشيرا إلى أن البروتوكول يشمل عدة محاور مختلفة أهمها إجراء التجارب العملية المقررة بالمنهج لطلاب المستويات المختلفة لبرنامج البتروكيماويات، تحت إشراف مشترك من الجامعة والمعهد.

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وأشار الدكتور مصطفى إلى أن البروتوكول تضمن إجراء التدريب الصيفى الخاص بالمستو الثالث لبرنامج البتروكيماويات لربط المنهج النظر بالعملى، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية وورش عمل مشتركة بين الطرفين لطلاب المستويات المختلفة ببرنامج البتروكيماويات، لاكتساب الخبرة وزيادة الوعي والمعرفة، للمنافسة في سوق العمل، لافتاً إلى أنه سيتم التعاون في الإشراف على رسائل طلاب الدراسات العليا ( دبلوم – ماجيستير – دكتوراه) وكذلك السماح للطلاب بإجراء بعض التجارب العمليه بمعامل المعهد.

ومن جانبه، أعرب "الجنيدى" عن تطلعه لرؤية نتائج هذا البروتوكول لاسيما وأنه سيعمل على مشروعات بحثية مشتركة بين الباحثين من جامعة المنصورة ممثلا في كلية العلوم، وخبراء من المعهد من خلال خطط بحثية متكاملة لخدمة المجتمع المدني، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى تنمية الموارد البشرية الفنية المدربة المؤهلة لاستيعاب تكنولوجيا الصناعات البتروكيماوية في الشرق الأوسط.