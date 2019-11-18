براتب يصل إلى 21 ألف جنيه شهريا.. 200 فرصة عمل للمصريين في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

اعتمد مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، 31 عقد استقدام لعمالة مصرية من أصل 200 عقد سيستكمل استقدامهم لاحقًا لإحدى شركات المقاولات هناك.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك عبر المستشار العمالي بلبنان عادل داود، أشار فيه إلى أن رواتب العمالة المصرية ستتراوح ما بين 800 إلى 1350 دولار شهريًا، بخلاف المزايا الأخرى كالسكن والعلاج وتذاكر الطيران وغيرها.

وأضاف أن الشركة تعهدت بعدم تحميل العامل أي تكاليف مادية بما في ذلك نسبة 2% من إجمالي راتب العام الأول التي تحصل عليها شركة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وتحملتها بالكامل شركة المقاولات اللبنانية.​