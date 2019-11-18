محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
اعتمد مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، 31 عقد استقدام لعمالة مصرية من أصل 200 عقد سيستكمل استقدامهم لاحقًا لإحدى شركات المقاولات هناك.
وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك عبر المستشار العمالي بلبنان عادل داود، أشار فيه إلى أن رواتب العمالة المصرية ستتراوح ما بين 800 إلى 1350 دولار شهريًا، بخلاف المزايا الأخرى كالسكن والعلاج وتذاكر الطيران وغيرها.
وأضاف أن الشركة تعهدت بعدم تحميل العامل أي تكاليف مادية بما في ذلك نسبة 2% من إجمالي راتب العام الأول التي تحصل عليها شركة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وتحملتها بالكامل شركة المقاولات اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر براتب يصل إلى 21 ألف جنيه شهريا.. 200 فرصة عمل للمصريين في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.