حركة تنقلات محدودة بالقاهرة.. "الجمل" لمباحث الزاوية و"السيسي" للنهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: اعتمد اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن القاهرة، حركة تنقلات محدودة، اليوم الإثنين. وعيّن مدير أمن القاهرة، الرائد رامي الجمل رئيسًا لمباحث الزاوية الحمراء بدلًا من الرائد أحمد بدر. كما أصدر قرارًا بتعيين الرائد محمد السيسي رئيسًا لمباحث النهضة بدلًا من الرائد عمرو الحسيني.

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