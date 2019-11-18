ضحية عصابة اغتصاب "فتيات الريكلام" بالجيزة: "خفت من الفضيحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

استمع رجال التحقيق إلى أقوال 3 فتيات وقعن ضحية عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في استدراج "فتيات ريكلام" من الملاهي الليلية والاعتداء عليهن جنسيًا داخل شقة بمنطقة هرم سيتي بأكتوبر.

آخر الضحايا "فاطمة" التي شاهدها طبيب بالصدفة لدى إطلاقها صرخات استغاثة من داخل سيارة ملاكي بشارع فيصل، كشفت وقوعها في فخ نصبه المتهم الرئيسي (شاب 20 سنة) بتقمصه شخصية ثري عربي "خليجي".

أضافت الضحية أن المتهمين هددوها بأسلحة بيضاء، وتناوبوا اغتصابها، واستولوا على متعلقاتها الشخصية، وهددوها بمقطع فيديو التقطوه لها، الراوية نفسها أكدتها فتاتان تعرضتا لنفس الأمر.

بسؤالها عن سبب عدم حضورها لتحرير محضر بالواقعة، قالت "خفت من الفضيحة.. هددوني بالفيديو".

في وقت سابق، أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، بإشراف المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول بحبس 5 مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باختطاف واغتصاب عدد من فتيات الليل داخل شقة بمنطقة أكتوبر.

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وأجرت النيابة برفقة فريق المباحث معاينة تصويرية للشقة مسرح ارتكاب المتهمين لجرائمهم بمنطقة هرم سيتي بأكتوبر، وقررت التحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات؛ بعدما تبين أنها مستأجرة.

وجهت النيابة برئاسة سامر أبوالعز، مدير نيابة الحوادث للمتهمين اتهامات الخطف ومواقعة أنثى بدون رضاها "الاغتصاب" والسرقة بالإكراه علاوة على عدد من الاتهامات الأخرى ارتبطت بمقاطع الفيديو والصور المحرزة من هواتف المتهمين وتخص عدد من الضحايا.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة والتي تسلمتها النيابة العامة أن هدف المتهمين الأساسي من جرائمهم الاستفادة جنسيا من الفتيات المجني عليهن ومعاشرتهن تحت تهديد السلاح.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الرئيسي حدد ضحاياه من خلال أرقامهن المدونة في سجلات الكوافير الذي كان يعمل فيه في إحدى المناطق.

وذكرت التحقيقات أن المتهم اعتاد السهر في الملاهي الليلية والتحدث باللهجة الخليجية حتى يقنع ضحاياه أنه ثري عربي سيصرف عليهن الأموال، ويقنعهن بتحديد لقاء لممارسة الرذيلة وقضاء سهرات معهن، ويتفق على إرسال سيارة لهن لتوصيلها لشقته في منطقة هرم سيتي بأكتوبر.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم وأعضاء عصابته بعد الانتهاء من اغتصاب الفتيات، يصورهن ويساومهن على مقاطع الفيديو والصور لدفع مبالغ مالية لهم.​