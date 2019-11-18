أخبار مصر | تداول 190 شاحنة و30 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، تداول 283 شاحنة بضائع و44 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الجونة وعلى متنها 25 شاحنة.

وتغادر السفينتين القاهرة وعزيز إكسبريس وعلى متنهم 86 شاحنة.

استقبل الميناء بالأمس السفينة وادى العريش وعلى متنها 63 الف طن قمح روسى والعبارة القاهرة وعلى متنها 4 شاحنة و24 سيارة.

زشهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى ايلة، بريدج، سينا وعلى متنهم 124 شاحنة و4 سيارة.

كما أعلنت الهيئة تحقيق تداول مقداره 350 ألف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر اكتوبر الماضى بنسبة زيادة 31% عن الفترة المثيلة للعام الماضى حيث سجلت الواردات 202 الف طن بينما سجلت الصادرات 148 الف طن بنسبة زيادة 42% عن الفترة المثيلة للعام الماضى.

وشهد ميناء سفاجا تداول 273 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 176 الف طن وصادر 97 الف طن بينما شهد ميناء نويبع تداول 41 الف طن بكمية وارد 12 الف طن وصادر 29 الف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 24 الف طن بضائع بنسبة زيادة 24% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 2000 طن وصادر 22 الف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 12 الف طن بروبلين لاستخدامها فى بعض الصناعات المختلفة.