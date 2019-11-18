أخبار مصر | تداول 190 شاحنة و30 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 190 شاحنة و30 سيارة بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الجونة وعلى متنها 25 شاحنة.
ويشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 38 شاحنة.
كما أعلنت الهيئة تحقيق تداول مقداره 350 ألف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر اكتوبر الماضى بنسبة زيادة 31% عن الفترة المثيلة للعام الماضى حيث سجلت الواردات 202 الف طن بينما سجلت الصادرات 148 الف طن بنسبة زيادة 42% عن الفترة المثيلة للعام الماضى.
وشهد ميناء سفاجا تداول 273 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 176 الف طن وصادر 97 الف طن بينما شهد ميناء نويبع تداول 41 الف طن بكمية وارد 12 الف طن وصادر 29 الف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 24 الف طن بضائع بنسبة زيادة 24% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 2000 طن وصادر 22 الف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 12 الف طن بروبلين لاستخدامها فى بعض الصناعات المختلفة.