أخبار مصر | حتى لا تصاب بالبرد.. الطقس اليوم ودرجات الحرارة في جميع المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حتى لا تصاب بالبرد.. الطقس اليوم ودرجات الحرارة في جميع المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تشهد البلاد اليوم، طقس معتدل على جميع الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليل، وفقا لما أعلنت عنه هيئة الارصاد الجوية، حيث أن الطقس اليوم شديد البرودة في بعض المحافظات وخاصة الساحلية، ومن المتوقع سقوط الامطار بها.
توقعات هيئة الارصاد الجوية
تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحر المتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية شرقا.
الارصاد الجوية
وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
القاهرة 17 27
الإسكندرية 18 27
شبين الكوم 18 26
طنطا 18 26
دمنهور 18 27
بلطيم 19 25
مطروح 15 25
السلوم 16 24
سيوة 13 25
بورسعيد 22 24
دمياط 21 24
الزقازيق 19 26
الإسماعيلية 18 27
السويس 18 27
العريش 17 26
رفح 15 25
رأس سدر 17 27
نخل 08 24
نويبع 21 26
طابا 19 25
كاترين 09 20
الطور 18 26
شرم الشيخ 22 27
الغردقة 20 28
مرسى علم 21 27
الفيوم 18 27
بنى سويف 18 27
المنيا 15 26
أسيوط 14 27
سوهاج 16 27
قنا 16 28
الأقصر 15 28
أسوان 16 29
أبوسمبل 17 28
الوادى الجديد 17 28
حلايب 21 25
شلاتين 20 27