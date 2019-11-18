أخبار مصر | اليوم.. لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان تناقش 4 طلبات إحاطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان تناقش 4 طلبات إحاطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعها برئاسة النائب هشام عبدالواحد، لمناقشة 4 طلبات إحاطة، منها مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب هشام عبدالواحد، الخاص بمد كوبري قويسنا العلوي الواقع على الطريق الزراعي ليبدأ من برج المنوفية وحتى مستشفى قويسنا، إلى جانب عدم البدء في أعمال إنشاء كوبري عرب الرمل، بالرغم من ترسية المشروع على شركة منذ عام، بالإضافة إلى الحاجة إلى مد الكوبري إلى قرية أجهور الرمل لحل مشكلة التكدسات المرورية على الطريق الزراعي.

كما تناقش طلبي الإحاطة المقدمين من النائب إبراهيم خليف، بشأن سوء حالة طريق بحر سيف الذي يعد المدخل الوحيد إلى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وعدم تنفيذ كوبري يربط بين محافظتي المنوفي (أمام قرية عمروس مركز الشهداء) والبحيرة (قرية مغنين مركز كوم حمادة) بالرغم من إدراج الكوبري ضمن خطة الهيئة للعام المالي 20/16/2017.

وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أيضًا.