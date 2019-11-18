شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع صادرات "الفلفل والخيار والباذنجان" لـ 15 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير الإدارة المركزية للحر الزراعى بوزارة الزراعة، عن ارتفاع صادرات 3 أنواع من الخضروات "الفلفل، والباذنجان، والخيار" إلى 15 ألف و210 أطنان، خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 6 نوفمبر الجارى، وجارى الشحن والتصدير.

وأوضح تقرير الحجر الزراعى ، أن صادرات الخيار المركز الحادى عشر بإجمالي 7101 طن، وحصل الفلفل على المركز الثانى عشر بإجمالى 5714 طنا، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالى 2104 أطنان.

وأكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه جارى تصدير الخضر والفاكهة إلى الأسواق العالمية، موضحا أن صادرات الخضراوات شهدت طفرة فى الصادرات إلى جميع الأسواق العالمية، منذ بدء موسم التصدير، موضحا أن هناك إجراءات مشددة على جميع الشحنات المصدر سواء خضر أو فاكهة، واتخاذ جميع الإجراءات الرقابية المشددة على صادرات المنتجات الزراعية، لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

فيما تواصل الأجهزة الفنية بالحجر الزراعى، تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.