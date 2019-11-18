شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى ينجح فى السيطرة على حريق مول تجارى بشارع البوستة فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد محمد العادلي، صباح اليوم، بـ10 سيارات إطفاء، للسيطرة علي حريق هائل بمول تجاري ملك أحد رجال الأعمال بمحافظة الشرقية، بشارع البوستة، بدائرة قسم أول الزقازيق، وتم إخطار النيابة العامة.

وتمكنت قوات قوات الحماية المدنية بالشرقية، بإشراف العقيد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، منذ قليل، من السيطرة على حريق بمول تجاري بشارع "البوستة" بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

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كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بأحد المولات التجارية بمنطقة "شارع البوستة" بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

جرى إسعاف بعض المصابين بمحيط الحريق، فيما تم نقل باقي المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة، وجارٍ انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتحديد أسباب حدوثه ونسبة الخسائر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.