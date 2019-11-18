شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان «بطريرك الإسكندرية للروم» مواطنا فخريا لبلدية في اليونان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران ناركسيوس مطران اكرا ووكيل بطريركية الاسكندرية وسائر افريقيا للروم الارثوذكس أن رئيس بلدية Papagou-Cholargos اليونانية أعلن رسمياً حصول البابا ثيودوروس الثانى بابا وبطريرك الاسكندرية وسائر إفريقيا للروم الارثوذكس على لقب مواطن فخري للبلدية التي تجاور أثينا .

وأوضح «ناركسيوس» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أن اللقب حصل عليه البابا خلال حفل أقيم مساء أمس في مقر البلدية كمواطن فخري لها، حيث يعد بذلك ثاني شخصية بارزة تحصل على لقب المواطن الفخري لبلدية Papagou-Cholargos بعد رئيس جمهورية اليونان Prokopis Pavlopoulos، قبل عام.

Advertisements

وأشار إلى أنه أعلن اللقب رئيس البلدية Elias Apostolopoulos، وهو أعلى تكريم محلي ومعترف به كما سلمه مفتاح المدينة كنوع من التكريم للبابا ثيودوروس الثانى خاصة بعد موافقة مجلس البلدية على القرار مشيرا إلى أنه تم منحه اللقب نظراً لعمله الغني والمتنوع خلال 15 عامًا من خدمته البطريركية المستنيرة في القارة السوداء.

ولفت إلى أنه شارك في التكريم وزير التعليم والدين Niki Kerameos ممثلا لرئيس الوزراء Theodoros Roussopoulos، كما حضر سكرتير (كاتب) المجمع المقدس لكنيسة اليونان ورئيس كنيسة القديس Skopis Papagos الأرشمندريت Nektarios Karsiotis بصفته ممثلاً لأساقفة رئيس أساقفة أثينا وكل اليونان إيرونيموس الثاني.

وفى الختام وخلال الاحتفال تم عرض لأنشطة بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا في القارة الأفريقية.