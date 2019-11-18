شكرا لقرائتكم خبر عن نشوب حريق هائل داخل مول تجارى بشارع البوستة فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشب منذ قليل، حريق هائل، داخل مول تجارى ملك أحد رجال الأعمال بمحافظة الشرقية، بشارع البوستة، بدائرة قسم أول الزقازيق، وتم إخطار الحماية المدنية.
تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف، يفيد بلاغا بنشوب حريق هائل بمول تجارى بشارع البوستة، دائرة قسم أول الزقازيق، على الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف.
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