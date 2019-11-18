شكرا لقرائتكم خبر عن محامى شادى محمد: قدمت ما يثبت هروب المتهمين بسرقة شقة موكلى للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد رشوان محامى الكابتن شادى محمد لاعب النادى الأهلى السابق، أنه قدم اليوم أمام محكمة جنح مدينة نصر، ما يفيد هروب المتهمين بسرقة شقته خارج البلاد.

وأضاف لليوم السابع، أن المحكمة أجلت نظر القضية لجلسة 8 ديسمبر لإعلان المتهمين، ليتم صدور الحكم حضوريا، مشيرا إلى أن محامى المتهمين تغيب عن الحضور فى جلسة اليوم، موضحا أن موكله الكابتن شادى محمد، يعرب عن تقديرة لقضاء مصر الشامخ.

كانت النيابة استمعت لأقوال اللاعب شادى محمد، واتهم زوجته بسرقة شقته أثناء وجوده فى مدينة شرم الشيخ.

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وقال لاعب الأهلى، إنه اكتشف اختفاء مبلغ كبير، وميداليات ودروع حصل عليها من النادى الأهلى، والمنتخب بالإضافة إلى وسام الجمهورية من شقته، عقب عودته من السفر.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من شادى محمد لاعب النادى الأهلى السابق، باكتشاف سرقة متعلقاته الشخصية وميداليات، واتهم زوجته بالسرقة، وانتقلت النيابة لشقة لاعب الأهلى السابق، لمعاينتها.

وأجرت النيابة معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة لاعب الأهلى السابق، وتحرر المحضر رقم 16276 لسنة 2019 فسم أول مدينة نصر ، وتولت النيابة التحقيق.