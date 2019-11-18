98% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم خطف الأطفال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم اختطاف الأطفال، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم اختطاف الأطفال. وأيد 98% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم اختطاف الأطفال، بينما عارض 2% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم اختطاف الأطفال.



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