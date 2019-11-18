شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق لنظافة الأطفال الشخصية تمنع الإصابة بالأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمثل النظافة الشخصية حجر الزاوية في الحفاظ على الصحة العامة وعدم الإصابة بالأمراض خاصة المعدية منها ما دعا مبادرة 100 مليون صحة إلى تقديم النصح بشأنها للأطفال والكبار بالحرص الكامل عليها.

”الخليج 365” وفقا لبيانات مبادرة 100 مليون صحة يستعرض تحليل معلوماتى حول طرق الاهتمام بالنظافة الشخصية للأطفال خاصة اليد عند تناول الطعام تجنبًا للإصابة بالأمراض.

1- غسيل الأيدي قبل وبعد الأكل.

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2- الحرض على تنظيف الجسم بعد اللعب أو ممارسة الرياضة.

3- تنظيف اليد بعد دخول الحمام منعا للإصابة بالأمراض.

4- غسيل الفاكهة والخضراوات بعناية قبل أكلها.

5- تغطية الطعام منعًا لتلوثه عن طريق الأتربة أو الحشرات.

6- عدم المشي على القدمين دون ارتداء الحذاء منعا للإصابة بالطفيليات.