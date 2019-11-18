تركتهما الأم على سُلم عمارة.. "القومي للطفولة" يتحرك عقب صورة طفلي الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تقدمت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ببلاغ للنيابة العامة، حول واقعة تعريض حياة طفلين بمحافظة الغربية للخطر، وفق حكم المادة 96 من قانون الطفل.

ووجهت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، خط نجدة الطفل بسرعة إنقاذ الطفلين من الخطر الذي يتعرضان له.

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وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من سيدة، وبصحبتها الطفل الأول يدعى "شادي" 4 سنوات، والثاني يدعى "يازن" 5 أشهر، بوجودهما على سلم العقار.

وقال شهود عيان، إن خلافات عائلية حدثت بين أب وأم الطفلين، أسفرت عن قيام الأم بترك الطفلين أمام باب شقته، ووضعتهما على قطعة من القماش، ليواجها مصيرًا لا يعلمه سوى الله.

وتدخلت سيدة، "جارة مطرب الأفراح"، بأخذ الطفلين لديها بشقتها ورعايتهما، وتوجهت لقسم ثانِ طنطا لتحرير محضر 2555 إداري أول طنطا لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق لسماع أقوال الزوجين في الحادث.