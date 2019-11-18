شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 18 نوفمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

برلين.. يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة لمقر البرلمان الألماني «البوندستاج» ثم مقر الرئاسة الألمانية حيث يجري مباحثات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ثم يشارك في لقاء يجمع الرئيس الألماني برؤساء دول وحكومات البلدان المشاركة في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا.

أوتاوا.. يبدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني زيارة إلى كندا يناقش خلالها مع رئيس الوزراء جستن ترودو زيادة تعزيز وتطوير علاقات الشراكة بين البلدين.

القاهرة.. يعقد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي مؤتمرا صحفيا باستاد القاهرة للحديث عن مباراة جنوب أفريقيا في إطار مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت ٢٣ سنة والمقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء على ملعب استاد القاهرة.

الجزائر.. يبدأ وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة، يجري خلالها محادثات مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومسؤولين إماراتيين حول واقع العلاقات الثنائية بين البلدين.

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القاهرة.. يصوت مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

داكار.. تنطلق أعمال منتدى «داكار» الدولي حول السلم والأمن في أفريقيا، والذي يناقش قضايا التنمية والتعاون الدولي ومحاربة الإرهاب والجريمة «السيبرانية.

القاهرة.. تطلق مديرية القوى العاملة بالفيوم فعاليات ملتقى التوظيف الثالث لتشغيل الشباب بمركز الشباب والرياضة بإطسا بالمحافظة.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 11 متهما، من بينهم بعض قيادات تنظيم (الإخوان) الإرهابي الهاربة في تركيا في القضية المعروفة بـ«محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية» وقتلهم اثنين من أفراد حراسته وشروعهم في قتل آخرين.

الجيزة.. تستكمل محكمة جنايات الجيزة، نظر إعادة محاكمة 15 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ(أحداث السفارة الأمريكية الثانية).