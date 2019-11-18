شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تنظم دورة تدريبية فى الرسم الهندسى لـ20 متدربا من الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى دورة تدريبية فى مجال "الرسم الهندسى بإستخدام برنامج AUTO CAD 3D " على مدار 5 أيام لـ20 متدربا من قطاعات الوزارة المختلفة بمقر القطاع الرئيسى.

وأوضح تقرير للقطاع أن مجمل الأنشطة التى تم تنفيذها خلال الربع الأول من العام المالى الحالى والتى شملت 30 نشاطاً تدريبياً على المستوى المحلي بحضور 703 متدرباً، إلى جانب 4 دورات تدريبية على المستوى الإقليمى ل 79 متدربا، لرفع كفاءات ومهارت كافة المتدربين في العديد من المجالات الهندسية والفنية والمشروعات المائية ليكونوا قادرين على دعم تنفيذ إستراتيجية الموارد المائية، والإسهام فى الإصلاح الإدارى، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار القطاع إلى أنه فى ضوء البروتوكول الموقع مع الجايكا ووزارة الخارجية في مجال إمدادات المياه بالمناطق الريفية وبحضور ممثلين عن الجايكا وممثلين عن وزارة المياه والبيئة اليمنية تم الانتهاء من البرنامج التدريبي ( الطرق الجيوفيزيقية لإستكشاف المياه الجوفية) ل 9 متدربين من الجيولوجيين العاملين بهيئة إمدادات مياه الريف بوزارة المياه والبيئة اليمنية ولمدة أربعة أسابيع .