شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" بالقليوبية تنظم ملتقى توظيفيًا يوفر 10 آلاف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية القوى العاملة بالقليوبية، بقيادة فتحي دسوقى وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، عن تنظيم أكبر ملتقى للتوظيف على مستوى المحافظة بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، بمدينة بنها، على أن تشارك به أكثر من 50 شركة بالمحافظة، وتوفير ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة من أجل القضاء على البطالة بالمحافظة.

وأضاف "دسوقي" لـ ”الخليج 365”، أن منظمة العمل الدولية قررت إقامة ملتقى توظيفي ضخم بالمحافظة يشمل توفير فرص عمل لكل أبناء المحافظة بجميع المدن، على أن يتم توفير شركات عاملة بجميع التخصصات بالمدن المختلفة، على أن يتم الإعلان عن إقامة الملتقى منتصف يناير المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم توفير فرص عمل بأجور ومرتبات مجزية.

وأوضح وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، أنه تم بدء قبول طلبات راغبى العمل على 287 فرصة عمل للذكور والإناث بـ 8 منشآت، بأجر يتراوح من 1200 إلى 3500 جنيه، الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، مضيفا أن المهن المطلوبة: عمال تعبئة، وعمال صيانة، وحراس أمن، وعمال إنتاج أخشاب ومعادن، وعمال نظافة وسائقين، وسكرتارية، وفنى بلاستيك ومراقبين جودة، ومشرف ورادى، ومحاسبين، وعمال مكابس ولحام، وأمناء مخازن، وعمال إنتاج، وهناك مهن لا يشترط مؤهل، وأخرى دبلوم صنايع وتجارة ومؤهل متوسط وعالٍ.