علماء سويديون يطورون "لاصقة طبية" تكشف الخلايا السرطانية خلال دقائق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول علماء سويديون فى جامعة "مالمو"، العمل على تطوير لاصق طبى يعمل على كشف الخلايا السرطانية خلال دقائق عن طريق عملية فحص خارجى بسيطة.

ووفقا لوكالة أنباء سبوتنيك، تستند فكرة اللاصق الطبى الجديد على مبدأ البحث عن الخلايا والجزيئات "شظايا صغيرة"، التى تصدرها وتخلفها أورام سرطان الجلد على الإنسان، وتبدأ اللصاقة عملها بعد وضعها على الشامة أو على الأسطح الملتهبة فى جسم الإنسان، لتعطى النتائج بعد دقائق فقط.

ووفقا للوكالة، فقد كشف العلماء عن النموذج الأولى للصاقة ولكنهم أكدوا أن النتائج النهائية يمكن أن تستغرق ما يقارب العامين، بسبب حاجتم لإيجاد طريقة لتحليل الجزيئات.

وستنهى اللصاقة الجديدة تاريخ طويل من معاناة مرضى السرطان مع طريقة الفحص التقليدية "سحب الخزعة"، وستساهم فى الكشف عن الإصابات فى وقت مبكر جدا.

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ويظهر سرطان الجلد، أو النمو الغير الطبيعى فى خلايا الجلد، على الأجساد المعرضة لأشعة الشمس، ويمكن أن يظهر فى كثير من الأحيان فى مناطق لا تتعرض لأشعة الشمس المباشرة، ويتم تصنيف ثلاثة أنواع رئيسية للمرض تشمل سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية وسرطان الجلد.