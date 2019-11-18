شكرا لقرائتكم خبر عن حماية الشواطىء: 5 أجهزة لرصد ارتفاع المناسيب على شاطئ البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة حماية الشواطىء بوزارة الرى، أن الهيئة تستعين بعدد 5 أجهزة لرصد ارتفاع المناسيب على شاطئ البحر المتوسط وتستهدف مضاعفتها بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، بالإضافة إلى توفير أجهزة لرصد الأمواج والإنذار المبكر تساهم فى إعداد استراتيجية للمواجهة.

وأضاف عبد الكريم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم تثبيت جهاز فى خليج السويس لقياس منسوب البحر الأحمر والتغيرات تحدث له خلال النوات المقبلة لحماية حركة التنمية والاستثمارات فى منطقة البحر الأحمر.

يشار إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة على مستوى شواطئ الجمهورية وخاصة شواطئ البحر المتوسط بمختلف الإدارات العامة للتنفيذ التابعة للهيئة خلال هذه الفترة الحرجة من كل عام، وما يصاحبها من حدوث نوات شديدة، وذلك من خلال غرف عمليات على مستوى الإدارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة، وتغطي شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقى أى إشارة إن وجدت مع الأجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة.

الجدير بالذكر، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بجميع المناطق الساحلية وذلك طوال موسم الشتاء على السواحل المصرية، حيث تم تكليف إدارات حماية الشواطىء فى المحافظات بالمتابعة المستمرة لجميع المناطق الحرجة على الشواطئ المصرية، وخاصة أثناء النوات وارتفاع موج البحر مع الرياح الشديدة.