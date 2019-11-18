شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حكومى: تطوير شامل وصيانة 216 محطة سكة حديد خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض التقرير المقدم من الحكومة أمام مجلس النواب تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل"، والمعروض حاليا أمام لجنة خاصة مُشكله برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، الجهود المبذولة في قطاع السكة الحديد، وفى مقدمتها تنفيذ تطوير شامل وصيانة ورفع كفاءة 217 محطة خلال الفترة من 2014 وحتى 2019.

وحسب التقرير الحكومى، المقدم إلى مجلس النواب، فأنه تم تجديد نحو 480.6 كم سكك حديدية خلال الفترة الزمنية سالفة الذكر (من 2014 وحتى 2019).

ومن المقرر أن تكون هذه البيانات أمام بصر اللجنة الخاصة برئاسة النائب السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، والتى أعلنها الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لمناقشة بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل ".

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وخلال أولى اجتماعات اللجنة البرلمانية الخاصة كلف السيد الشريف، رئيسها اللجان النوعية الـ25 بإعداد تقارير خاصة كل فيما يخصه حول تقرير الحكومة، علي أن يكون أخر موعد لتسليم التقارير في 20 نوفمبر الجارى تمهيداً لمناقشتها في إجتماع لاحق وإعداد التقرير النهائي.

وتضم اللجنة فى عضويتها رؤساء اللجان النوعية للمجلس وعددها 25 لجنة وتشمل لجان الخطة والتعليم والصحة والدينية والقوى العاملة والاقتصادية والصناعة والطاقة والزراعة والإسكان وباقى اللجان، وتعد اللجنة الخاصة برئاسة " الشريف " تقريرا عن البيان لعرضه على المجلس في جلسة عامة.

يذكر أن المادة 80 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن للمجلس أن يقرر بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة، وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس، ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة، ويخطر المجلس بأسمائهم فى أول جلسة، وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس فى شأن الموضوع الذى شكلت من أجله، أو بانتهاء عملها.