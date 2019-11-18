شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لاستخراج رخصة درجات بخارية فى أقل وقت.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجأ الكثير من المواطنين، لاستخدام الدراجة البخارية كوسيلة موصلات، نظراً للزحام المرورى المتواجد بشوارع مصر، إلا أن قيادة تلك الدرجات تحتاج لاستخراج رخصة لعدم التعرض للمسألة القانونية، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية خطوات استخراج رخص الدراجة البخارية طبقاً للقانون.

-تقديم ما يثبت شخصية ومحل إقامة طالب الحصول على رخصة الدراجة البخارية، بموجب البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر، أو بطاقة الرقم القومى الجديدة .

-تقديم 3 صور شخصية حديثة.

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-تقديم شهادة طبية معتمدة "مختومة" من طبيب أو من مركز طبى، أو مستوصف أو مستشفى يتم تحديدها من خلال وحدة المرور التابع لها، تفيد بخلو المتقدم من أمراض الباطنة وضغط الدم وتمتعه بصحة جيدة التى تمكنه من قيادة الدراجة.

-شهادة طبية معتمدة "مختومة" من طبيب أو مركز طبي أو مستوصف أو مستشفى يتم تحديدها من خلال وحدة المرور التابع لها، تفيد بمستوى قياس النظر لكل عين على حدة على ألا يقل المعدل عن 6/9 لكل عين.

-سداد الرسوم المقررة طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية واستلام الرخصة فى نفس اليوم.