"التعليم": نستهدف رفع نسبة المدارس الفنية المستخدمة للإنترنت لـ 50%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تستهدف رفع نسبة المدارس الفنية المستخدمة لشبكة الإنترنت إلى 50 % خلال خطة تطوير التعليم الفنى للعام الدراسى الجارى. وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تهدف إلى توصيل النت إلى جميع مدارس التعليم الفنى وتوفير الدعم المالى لكل مدرسة لدفع اشتراك الإنترنت. وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك اتجاه وتم تطبيقه على استخدام شبكة الإنترنت فى أغراض التعلم فى المدارس الفنية لتواكب استخدام التكنولوجيا فى التعلم، وأيضا فى إطار افتتاح تخصصات تكنولوجية فى عدة مدارس للتكنولوجيا التطبيقية.

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