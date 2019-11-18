شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحصين 1.8 مليون رأس طائر ضد إنفلونزا الطيور وتصريح بنقل 3.4 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عطية رئيس الادارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن حملة التحصينات ضد مرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والتى قام بها أطباء الطب الوقائى بالهيئة والمحافظات، قد أسفرت عن تحصين 1,129,282 طائر للمزارع وتحصين (727,424) طائر قطاع الأهالى خلال الشهر الماضى.

وأضاف "عطية" ، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الهيئة ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها إصدار شهادات الأمان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوى وقد بلغ إجمالى عدد المزارع التى تم معاينتها (1862) مزرعة خلال نفس الفترة، متابعا أن إجمالى عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات بلغت ( 4030) تصريحا، وبلغ إجمالى عدد الطيور المنقولة بين المحافظات (3,400,568) طائرا.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أن حملات التحصين، فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية و تنمية الثـروة الحيوانية والثروة الداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة حيث تقوم هيئة الخدمات البيطرية من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائى بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض إنفلونزا الطيور والتى تهدف إلى السيطرة على المرض وذلك من خلال إجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميع محافظات الجمهورية وفى أسواق بيع الطيور.