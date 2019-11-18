شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية: تنظيم الحمدين شارك إيران خطتها لضرب ناقلات النفط بالخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن تنظيم الحمدين شارك حليفته إيران، فى الهجمة الإرهابية التي ضربت ناقلات النفط السعودية والإماراتية، فى ميناء الفجيرة وفى خليج عُمان فى مايو الماضي.

وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن تنظيم الحمدين شارك فى الخطة، التي استهدفت 4 سفن تجارية فى منطقة خليج عمان فى مايو الماضي، حيث شمل الهجوم، "ناقلات نفط سعودية وناقلة نرويجية وسفينة إماراتية في الممر المائى الحيوى الذى يربط مضيق هرمز بالمحيط الهندى بالقرب من دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأشار موقع قطريليكس، إلى أن تقرير صادر عن شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، كشف أن أمير قطر تميم بن حمد كان على علم مسبق بالهجوم على الناقلات النفطية فى الخليج، وكان مطلعاً على أنشطة الحرس الثورى الإيرانى المشبوهة ضد المنطقة ورفض التدخل لأنه أقام تحالفاً مشبوهاً مع إيران، حيث تعرَّضت السفن الأربع للهجوم باستخدام الألغام البحرية من إيران بمشاركة قطرية، استمراراً للتحالف المشبوه، الذى ظهر إلى العلن بين تنظيم الحمدين والنظام الملالى ضد المنطقة العربية، على خلفية مقاطعة الرباعى العربى "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" فى 5 يونيو 2017 على خلفية دعمها للإرهاب والميليشيات المتطرفة، وتدخلها فى الشئون الداخلية لجاراتها.