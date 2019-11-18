شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قيمة رسم التظلم من قرارات الحصر للمبانى ذات الطابع المعمارى والان مع تفاصيل الخبر
وحددت المادة الخامسة من القانون بعد تعديلها رسوم التظلم بألفى جنيه ويجوز زيادتها سنويًا بنسبة لا تجاوز 5%، و لا تتعدي ضعف هذا المبلغ، على أن يتم يتم البت فى التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.
ونصت المادة الخامسة كما وافق عليها البرلمان على أن: "يُخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة المختصة بحصر المبانى، وذلك بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام لجنة التظلمات وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الإخطار، وبعد سداد رسم لا يجاوز ألفـي جنيـه، يُسدد نقدًا أو بأي وسيلة دفع إليكتروني، ويجوز زيادته سنويًا بنسبة لا تجاوز 5%، و لا تتعدي ضعف هذا المبلغ، ويتم البت فى التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه".
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