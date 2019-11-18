شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: الاطمئنان على الحالة الفنية وانتظام برامج العمل بـ"مصلحةالميكانيكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بوزارة الرى، أنه تم الاطمئنان على الحالة الفنية وانتظام الورادة بالمحطات التابعة للمصلحة.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تم اصلاح عطل الوحده اصلاح عطل الوحده رقم 5 بمحطة النقرة 4 بأسوان بتغيير كونتاكتور دائره_by_bass بوحده السوفت ستار تر الخاص بالوحده وتم تشغيل الوحده بحاله مرضيه.

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وأشار عبد العاطى إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تجهيز جميع وحدات الطوارئ الثابتة بجوار المحطات سواء كانت ديزل أو كهرباء مع عمل مناورات للتشغيل وتجربتها اسبوعيا استعداداً للتعامل مع موسم الامطار والسيول.

وأضاف عبد العاطى أنه تم تجهيز جميع وحدات الطوارئ المتنقلة بمركز الطوارئ، مشيراً إلى أن جميع المعدات والمهمات فى وضع استعداد تام تحسباً لأى تحركات طارئة وذلك فى اطار خطة الوزارة لمواجهة ازمه السيول والامطار بالدلتا.

يذكر أن أجهزة وزارة الرى أعلنت حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار السيول واتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للنوات القادمة وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات الرفع التابعة للوزارة وايضا المتابعة المستمرة للمجارى المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة .