اليوم.. مرافعة دفاع 15 متهمًا بقضية "أحداث السفارة الأمريكية الثانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: تستمع محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الإثنين، لمرافعة دفاع 15 متهمًا في قضية "أحداث السفارة الأمريكية الثانية". كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

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