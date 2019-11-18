مصر | في مداهمات أمنية بالجيزة.. القبض على 29 تاجر مخدرات وضبط 7 قطع أسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في مداهمات أمنية بالجيزة.. القبض على 29 تاجر مخدرات وضبط 7 قطع أسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط31 متهم، 2 تعاطي، 29 اتجار، عثر بحوزتهم 875 جرام مخدر الحشيش،231 أقراص مخدرة، 197 جرام هروين، 560 جرام استروكس، جرام بانجو، 1580 شادو، 90 جرام البودر، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط متهمين عثر بحوزتهم على رشاش برتا عيار 9 مم، طبنجة عيار 9 مم، 4 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، بندقية خرطوش اكشن عيار 12 مم، 80 طلقة مختلفة الأعيرة.

وفي السياق ذاته كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات لملاحقة الخارجين عن القانون بنطاق المحافظة، ومداهمة الأوكار الإجرامية، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، فضلا عن ضبط تجار المخدرات ومتعاطيه في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 31 متهم، 2 تعاطي، 29 اتجار، عثر بحوزتهم على 655 جرام مخدر الحشيش، 234 أقراص مخدرة، 128 جرام هروين، 710 جرام استروكس 150 جرام بانجو، 135جرام شادو، 40 جرام البودر، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط متهمين، 2 دفاع عن النفس، عثر بحوزتهم طبنجة عيار 9 مم، 2 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، بندقية خرطوش اكشن عيار 12 مم، 4 طلقة مختلفة الاعيرة.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

