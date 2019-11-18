مصر | حملة ضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة ضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية امن الجيزة، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 101 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال المرور تم تحرير 84 مخالفة سحب متنوع، 30 نموذج 125، 51 تصالح فوري، 105، 10 تحليل مخدرات، وبلغ الإجمالي 270 مخالفة مرورية.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.