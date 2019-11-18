مصر | حملة ضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة ضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر.
وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 101 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال المرور تم تحرير 84 مخالفة سحب متنوع، 30 نموذج 125، 51 تصالح فوري، 105، 10 تحليل مخدرات، وبلغ الإجمالي 270 مخالفة مرورية.
وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.