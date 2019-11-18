مصر | سقوط برج كهرباء وقضية اختطاف فتيات الليل.. أبرز أخبار الحوادث يوم الأحد 17 نوفمبر 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط برج كهرباء وقضية اختطاف فتيات الليل.. أبرز أخبار الحوادث يوم الأحد 17 نوفمبر 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:-

بالأسماء.. تجديد حبس 5 متهمين في "أحداث 20 سبتمبر" بأسوان 15 يوما

قررت نيابة أسوان الكلية تجديد حبس 5 متهمين في "أحداث 20 سبتمبر" بأسوان، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة والتظاهر بدون تصريح وأخيرا إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

بالأسماء.. تجديد حبس 6 متهمين بتلقي تمويلات بغرض الإرهاب

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول للنياية تجديد حبس 6 متهمين 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب.