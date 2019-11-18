أخبار مصر | خدمة جديدة لقراءة عدادات المياه عبر الواتس آب.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خدمة جديدة لقراءة عدادات المياه عبر الواتس آب.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار حرص جهاز القاهرة الجديدة، على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، أعلن الجهاز عن إتاحة خدمة جديدة خاصة بتطبيق "واتس آب" لقراءات عدادات المياه.

ويأتي إتاحة الخدمة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات عليهم، وكذلك تسجيل الشكوى الخاصة بمنظومة المياه في المدينة.

ويمكن للعميل إرسال الرسالة تتضمن، رقم المنطقة، ورقم الاشتراك، واسم المشترك، وقراءة العداد عبر الأرقام التالية:-

التجمع الأول: 01119006661

التجمع الثالث والقطامية: 0113336004

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التجمع الخامس: 0119006611

عدادات مياه كبار العملاء: 01113336030

كما يمكن تقديم كافة الشكوى على الأرقام التالية:

خدمة عملاء التجمع الخامس: 01112223900

خدمة عملاء القطامية: 01112223390