أخبار مصر | بمرتبات تصل لـ5 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمرتبات تصل لـ5 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى وزارة القوى العاملة، إلى توفير فرص العمل للشباب من أجل القضاء على البطالة، ومساندة الشباب في إيجاد الوظائف سواء في الداخل والخارج، وذلك بمرتبات جيدة.

وتصدر الوزارة بصفة دورية النشرة القومية للتشغيل، وتستعرض النشرة الوظائف المطلوبة والشروط وموعد التقديم والأجر الذي سيتم تقديمه للشاب ونوعية الوظائف المتاحة والشركات أو الجهة المعلنة للوظيفة، ويمكن الاطلاع على الوظائف من خلال الضغط على هذا الرابط http://www.manpower.gov.eg/PDF/National%20bulletin/jornal_new_in_414_in.pdf

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وأعلنت الوزارة عن الوظائف المتاحة خلال شهري نوفمبر وديسمبر والتى تتضمن مجموعة وظائف نستعرض بعضها وهي "فنى تبريد، فني كهرباء كنترول، فني ميكانيكا، فني سباكة ، مشغل ماكينة تعبئة، منسق مخازن، شيف مخبوزات، مشرف صيانة، أفراد أمن ومشرفي أمن، خدمة عملاء ومدخلي بيانات، وغيرها".